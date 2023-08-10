Экономист Калугин дал советы по сохранению сбережений в случае повышения ставки ЦБ

Экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин рассказал, как сохранить денежные средства в случае, если в сентябре 2023 года Центробанк России повысит ключевую ставку.

Если это произойдёт, в октябре стоит открыть депозит с выгодной ставкой, отметил специалист в беседе с URA.RU.

«А бежать и брать кредиты я бы не советовал. И так ставки высокие. Будут они выше на 0,5—1%. Сильно от этого ничего не изменится», — уточнил Калугин.

Он также порекомендовал держателям валют быть внимательными, так как при сильном повышении ключевой ставки может укрепиться рубль.

Ранее экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о ситуации на кредитном рынке России. Он заявил, что на данный момент, в частности, отмечается положительная динамика в сфере выдачи автокредитов.