Узнать больше

Экономист Калугин дал советы по сохранению сбережений в случае повышения ставки ЦБ

Короткая ссылка
Экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин рассказал, как сохранить денежные средства в случае, если в сентябре 2023 года Центробанк России повысит ключевую ставку.
Экономист Калугин дал советы по сохранению сбережений в случае повышения ставки ЦБ
  • Gettyimages.ru
  • © undefined undefined

Если это произойдёт, в октябре стоит открыть депозит с выгодной ставкой, отметил специалист в беседе с URA.RU.

«А бежать и брать кредиты я бы не советовал. И так ставки высокие. Будут они выше на 0,5—1%. Сильно от этого ничего не изменится», — уточнил Калугин.

Он также порекомендовал держателям валют быть внимательными, так как при сильном повышении ключевой ставки может укрепиться рубль.

Ранее экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о ситуации на кредитном рынке России. Он заявил, что на данный момент, в частности, отмечается положительная динамика в сфере выдачи автокредитов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить