Глава Сергиево-Посадского городского округа: разбор завалов на месте взрыва продолжается
«Продолжает работать горячая линия, обработано более 270 заявок, всю ночь будем продолжать принимать звонки», — отметил он.
После взрыва на территории завода пострадали 60 человек, восемь пропали без вести.
Одна женщина скончалась в реанимации районной больницы.
Взрыв произошёл 9 августа на складе пиротехники. Это случилось на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу.
СК возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.