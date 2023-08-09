Глава Сергиево-Посадского городского округа: разбор завалов на месте взрыва продолжается

Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов выехал на место ликвидации последствий взрыва на территории завода. Специалисты продолжают разбор завалов, поисково-спасательная операция продлится столько, сколько потребуется, заявил он.

«Продолжает работать горячая линия, обработано более 270 заявок, всю ночь будем продолжать принимать звонки», — отметил он.

После взрыва на территории завода пострадали 60 человек, восемь пропали без вести.

Одна женщина скончалась в реанимации районной больницы.

Взрыв произошёл 9 августа на складе пиротехники. Это случилось на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу.

СК возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.