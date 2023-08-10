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Горячая линия по ликвидации последствий взрыва в Сергиевом Посаде будет работать ночью

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Жители Сергиево-Посадского округа смогут ночью звонить на горячую линию по ликвидации последствий взрыва. Информация об этом появилась в Telegram-канале администрации городского округа.

По данным ведомства, на текущий момент на горячую линию уже поступило около 270 звонков от жителей округа.

«В округе продолжает работать горячая линия по ликвидации последствий взрыва, всю ночь будем продолжать принимать звонки, фиксировать заявки от жителей», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что работы по замене окон в домах у места взрыва, который произошёл в Сергиевом Посаде, начнутся 10 августа. Также власти пообещали помочь пострадавшим с ремонтом автомобилей.

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