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Гендиректор Ассамблеи народов России напомнил о важности Международного дня народов мира

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Генеральный директор Ассамблеи народов России Александр Даркович и весь коллектив организации поздравили жителей страны с Международным днём коренных народов мира.
Гендиректор Ассамблеи народов России напомнил о важности Международного дня народов мира
  • РИА Новости

Его обращение опубликовано на сайте Ассамблеи народов России.

Он подчеркнул, что этот праздник имеет для страны важное значение, так как Россия — одно из самых многонациональных государств мира, где живут 193 народа, говорящие на 270 языках. При этом из них 47 относятся к этносам коренных малочисленных народов.

«Международный день коренных народов мира даёт возможность подчеркнуть важность наследия и отметить роль, которую коренные народы играли в развитии мировой культуры и цивилизации», — заявил Даркович.

Ранее с поздравлением к россиянам по случаю Международного дня коренных народов мира обратилась губернатор ХМАО — Югры Наталья Комарова.

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