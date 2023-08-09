Гендиректор Ассамблеи народов России напомнил о важности Международного дня народов мира

Генеральный директор Ассамблеи народов России Александр Даркович и весь коллектив организации поздравили жителей страны с Международным днём коренных народов мира.

Его обращение опубликовано на сайте Ассамблеи народов России.

Он подчеркнул, что этот праздник имеет для страны важное значение, так как Россия — одно из самых многонациональных государств мира, где живут 193 народа, говорящие на 270 языках. При этом из них 47 относятся к этносам коренных малочисленных народов.

«Международный день коренных народов мира даёт возможность подчеркнуть важность наследия и отметить роль, которую коренные народы играли в развитии мировой культуры и цивилизации», — заявил Даркович.

Ранее с поздравлением к россиянам по случаю Международного дня коренных народов мира обратилась губернатор ХМАО — Югры Наталья Комарова.