В Нижегородской области более 116 тысяч семей получили региональный маткапитал с 2011 года

В Нижегородской области свыше 116 тыс. семей получили региональный материнский капитал с 2011 года, заявили в областном Минсоцполитики.

Об этом сообщает newsnn.ru.

За первые шесть месяцев 2023 года региональный маткапитал предоставили 2050 семьям. В 2022-м мерой поддержки воспользовались 4620.

В настоящее время сумма маткапитала в области составляет 100 тыс. рублей. Получить его можно при рождении третьего или последующего ребёнка.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области за десять лет 57 семей получили социальную выплату на улучшение жилищных условий в связи с рождением тройни.