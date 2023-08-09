В Нижегородской области более 116 тысяч семей получили региональный маткапитал с 2011 года
- РИА Новости
Об этом сообщает newsnn.ru.
За первые шесть месяцев 2023 года региональный маткапитал предоставили 2050 семьям. В 2022-м мерой поддержки воспользовались 4620.
В настоящее время сумма маткапитала в области составляет 100 тыс. рублей. Получить его можно при рождении третьего или последующего ребёнка.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области за десять лет 57 семей получили социальную выплату на улучшение жилищных условий в связи с рождением тройни.