В Челябинской области следователи возбудили дело после гибели ребёнка из-за возгорания дивана

Следственные органы Челябинской области выясняют обстоятельства гибели двухлетнего ребёнка, который умер в результате возгорания дивана в одном из домов посёлка Маяк.

Об этом пишет URA.RU, ссылаясь на заявление пресс-службы прокуратуры.

Сообщается, что в региональном управлении СКР возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

«Ход расследования уголовного дела поставлен прокурором Брединского района на контроль», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что двухлетний ребёнок в Челябинской области умер после того, как загорелся диван. У погибшего было зафиксировано 90% ожогов тела на момент поступления в больницу.