Узнать больше

На Московском урбанфоруме представят столичные постаматы

Короткая ссылка
На площадке Московского урбанистического форума в «Зарядье» представят сервис бесконтактной доставки «Московский постамат».
На Московском урбанфоруме представят столичные постаматы
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на сайт МУФ.

В настоящее время в столице размещено более 330 устройств для выдачи интернет-заказов в рамках данного проекта.

«Система идентификации курьеров гарантирует их безопасность при установке в подъездах домов и общественных местах — мы точно знаем, кто доставляет заказ», — заявил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

По его словам, проект будут развивать, и скоро в таких постаматах можно будет получать не только товары, но и документы из МФЦ.

Ранее НСН сообщала, что в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) впервые состоится Всероссийский форум среднего профессионального образования. Форум пройдёт в Гостином Дворе 17—18 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить