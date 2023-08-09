На Московском урбанфоруме представят столичные постаматы

На площадке Московского урбанистического форума в «Зарядье» представят сервис бесконтактной доставки «Московский постамат».

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на сайт МУФ.

В настоящее время в столице размещено более 330 устройств для выдачи интернет-заказов в рамках данного проекта.

«Система идентификации курьеров гарантирует их безопасность при установке в подъездах домов и общественных местах — мы точно знаем, кто доставляет заказ», — заявил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

По его словам, проект будут развивать, и скоро в таких постаматах можно будет получать не только товары, но и документы из МФЦ.

Ранее НСН сообщала, что в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) впервые состоится Всероссийский форум среднего профессионального образования. Форум пройдёт в Гостином Дворе 17—18 августа.