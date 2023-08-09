Управление СК по ХМАО: по итогам расследования дел в бюджет возмещено более 900 млн рублей

Управление Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщило, что в российский бюджет возмещено более 900 млн рублей по итогам раскрытых преступлений.

Об этом сообщает URA.RU.

На заседании коллегии управление СК ХМАО подвело итоги работы за первое полугодие 2023 года.

На заседании также отметили, что с начала текущего года было раскрыто 813 преступлений, из них 126 коррупционных.

Ранее в информационном центре Национального антитеррористического комитета заявили, что с февраля 2022 года в России предотвращено 188 преступлений террористической направленности.