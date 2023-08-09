Управление СК по ХМАО: по итогам расследования дел в бюджет возмещено более 900 млн рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
На заседании коллегии управление СК ХМАО подвело итоги работы за первое полугодие 2023 года.
На заседании также отметили, что с начала текущего года было раскрыто 813 преступлений, из них 126 коррупционных.
Ранее в информационном центре Национального антитеррористического комитета заявили, что с февраля 2022 года в России предотвращено 188 преступлений террористической направленности.