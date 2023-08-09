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Управление СК по ХМАО: по итогам расследования дел в бюджет возмещено более 900 млн рублей

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Управление Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщило, что в российский бюджет возмещено более 900 млн рублей по итогам раскрытых преступлений.
Управление СК по ХМАО: по итогам расследования дел в бюджет возмещено более 900 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

На заседании коллегии управление СК ХМАО подвело итоги работы за первое полугодие 2023 года.

На заседании также отметили, что с начала текущего года было раскрыто 813 преступлений, из них 126 коррупционных.

Ранее в информационном центре Национального антитеррористического комитета заявили, что с февраля 2022 года в России предотвращено 188 преступлений террористической направленности.

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