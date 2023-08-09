Самолёт Новосибирск — Петербург задержали на два часа из-за неадекватного пассажира
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на УТ МВД России по СФО.
«Взлёт действительно прервали, мужчину сняли с самолёта и передали бригаде скорой помощи, сейчас он находится в медучреждении», — заявили в ведомстве.
Инцидент произошёл вечером 8 августа. Самолёт должен был вылететь в 21:15, но вылетел в 23:54.
В июле сообщалось, что самолёт «Сибирь», следовавший рейсом Москва — Минеральные Воды, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за шестилетней девочки, которой стало плохо на борту лайнера.