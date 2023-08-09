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Самолёт Новосибирск — Петербург задержали на два часа из-за неадекватного пассажира

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Рейс Новосибирск — Санкт-Петербург задержали на два часа из-за пассажира, который потребовал прервать взлёт и начал кричать, что его преследуют.
Самолёт Новосибирск — Петербург задержали на два часа из-за неадекватного пассажира
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на УТ МВД России по СФО.

«Взлёт действительно прервали, мужчину сняли с самолёта и передали бригаде скорой помощи, сейчас он находится в медучреждении», — заявили в ведомстве.

Инцидент произошёл вечером 8 августа. Самолёт должен был вылететь в 21:15, но вылетел в 23:54.

В июле сообщалось, что самолёт «Сибирь», следовавший рейсом Москва — Минеральные Воды, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за шестилетней девочки, которой стало плохо на борту лайнера.

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