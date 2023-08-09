Воробьёв заявил, что власти позаботятся о пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что власти позаботятся о пострадавших при взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде.

Его слова приводит телеканал «360».

«В жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта выбиты стекла. Обязательно позаботимся обо всех, чьи квартиры пострадали из-за взрыва», — заявил он.

Также Воробьёв заявил, что версия об атаке беспилотным летательным аппаратом по складу пиротехники в Сергиевом Посаде на данный момент не подтверждается.

По последним данным, 45 человек пострадали. СК возбудил уголовное дело.