Воробьёв заявил, что власти позаботятся о пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде
- РИА Новости
Его слова приводит телеканал «360».
«В жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта выбиты стекла. Обязательно позаботимся обо всех, чьи квартиры пострадали из-за взрыва», — заявил он.
Также Воробьёв заявил, что версия об атаке беспилотным летательным аппаратом по складу пиротехники в Сергиевом Посаде на данный момент не подтверждается.
По последним данным, 45 человек пострадали. СК возбудил уголовное дело.