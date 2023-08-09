Педиатр Сайфулина заявила, что детям можно нечасто есть горький шоколад
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В беседе с РИАМО врач объяснила, что шоколад запрещено давать детям в возрасте до одного года. При этом можно постепенно вводить его в рацион детям с трёх лет.
По словам педиатра, содержание какао-бобов в шоколаде должно быть не ниже 40—50%.
При этом белый и молочный шоколад нежелательно давать детям, особенно с избыточным весом. В таком шоколаде много сахара и жиров, также в него могут добавлять вредные трансжиры.
При этом можно нечасто покупать детям горький шоколад.
«Важно всегда помнить: горький шоколад не должен быть предметом баловства, это серьёзный продукт для взрослых», — добавила Сайфулина.
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