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Педиатр Сайфулина заявила, что детям можно нечасто есть горький шоколад

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Педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина рассказала, какой шоколад можно давать детям.
Педиатр Сайфулина заявила, что детям можно нечасто есть горький шоколад
  • Gettyimages.ru

В беседе с РИАМО врач объяснила, что шоколад запрещено давать детям в возрасте до одного года. При этом можно постепенно вводить его в рацион детям с трёх лет.

По словам педиатра, содержание какао-бобов в шоколаде должно быть не ниже 40—50%.

При этом белый и молочный шоколад нежелательно давать детям, особенно с избыточным весом. В таком шоколаде много сахара и жиров, также в него могут добавлять вредные трансжиры.

При этом можно нечасто покупать детям горький шоколад.

«Важно всегда помнить: горький шоколад не должен быть предметом баловства, это серьёзный продукт для взрослых», — добавила Сайфулина.

Ранее гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух заявила, что стоит съедать не более двух яиц в день.

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