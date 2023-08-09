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Кинолог Голубев заявил, что назойливые и непостоянные люди могут не понравиться собаке

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, почему собаке может не понравиться человек.
Кинолог Голубев заявил, что назойливые и непостоянные люди могут не понравиться собаке
  • Gettyimages.ru

В беседе с РИАМО кинолог объяснил, что причин избегания человека со стороны собаки может быть множество. Например, громкий голос, сильное жестикулирование, неприятный запах и недоброжелательное поведение.

Так, например, собаки могут не любить общаться с пьяными людьми не только из-за запаха алкоголя, но и из-за непредсказуемости поведения, резких движений. В таком состоянии человек может причинить боль животному.

Кинолог также отметил, что собакам не нравится принуждение к играм, выполнению команд и излишняя назойливость.

По словам Голубева, непредсказуемое и жестокое поведение может вызвать стресс, опасение и тревожность у собаки.

Ранее Голубев предложил владельцам собак в летнее время разнообразить свой досуг, проведя его вместе с питомцами. Например, больше путешествовать или гулять с собаками.

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