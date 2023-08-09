Шойгу: поставки кассетных боеприпасов ВСУ продиктованы нарастающим дефицитом
«В условиях нарастающего у ВСУ дефицита боеприпасов к артиллерийским системам западного образца Вашингтон пошёл на военное преступление, включив в пакет помощи запрещённые международной конвенцией кассетные боеприпасы», — сказал он.
Депутат Народного совета (парламента) ЛНР Юрий Юров, выполняющий задачи в зоне СВО, ранее заявил, что украинские военные обстреливают окраины Лисичанска кассетными снарядами.
6 августа микрорайон Азотный Куйбышевского района Донецка был обстрелян украинскими войсками с применением кассетных боеприпасов.