Шойгу: поставки кассетных боеприпасов ВСУ продиктованы нарастающим дефицитом

Поставки на Украину запрещённых кассетных боеприпасов продиктованы нарастающим у ВСУ дефицитом боеприпасов и являются военным преступлением США, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.