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Шойгу: поставки кассетных боеприпасов ВСУ продиктованы нарастающим дефицитом

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Поставки на Украину запрещённых кассетных боеприпасов продиктованы нарастающим у ВСУ дефицитом боеприпасов и являются военным преступлением США, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«В условиях нарастающего у ВСУ дефицита боеприпасов к артиллерийским системам западного образца Вашингтон пошёл на военное преступление, включив в пакет помощи запрещённые международной конвенцией кассетные боеприпасы», — сказал он.

Депутат Народного совета (парламента) ЛНР Юрий Юров, выполняющий задачи в зоне СВО, ранее заявил, что украинские военные обстреливают окраины Лисичанска кассетными снарядами.

6 августа микрорайон Азотный Куйбышевского района Донецка был обстрелян украинскими войсками с применением кассетных боеприпасов.

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