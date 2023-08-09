Финансовый специалист Леонов заявил, что обучить детей финансовой грамотности помогут игры

Финансовый эксперт Алексей Леонов заявил, что обучить детей финансовой грамотности можно с помощью игр.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт объяснил, что ребёнок должен сначала понимать ценность денег. По словам Леонова, ребёнку нужно дать понять, что деньги — результат усердного труда.

«Объясняйте разницу между «хочу» и «нужно», учите управлять своими желаниями и потребностями», — добавил Леонов.

По его словам, можно также привить ребёнку понимание финансового планирования. Например, объяснить, почему родители покупают те или иные продукты.

Также можно объяснить ребёнку, что такое кредит и задолженности. Важно дать понимание того, что за кредит также нужно платить.

По словам эксперта, в понимании финансовой грамотности ребёнку могут помочь обучающие игры такие, как «Монополия».

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