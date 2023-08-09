В Роспотребнадзоре заявили, что рисков завоза бубонной чумы в Россию нет
- РИА Новости
«Установлено постоянное взаимодействие с монгольскими специалистами. Риск завоза инфекции на территорию России исключён», — уточняется в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что в Улан-Баторе госпитализировали мужчину, заразившегося бубонной чумой после употребления в пищу мяса сурка.
В июле анализ погибшего детёныша сурка в регионе Завхан в Монголии на границе с Россией показал содержание патогена бубонной чумы.