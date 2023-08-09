Специалист Ветерков заявил, что работодатель не может штрафовать сотрудника за опоздания

Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков рассказал, в каких случаях работодатель может оштрафовать сотрудника.

В беседе с газетой «Известия» эксперт объяснил, что ненадлежащее выполнение обязанностей, опоздания и несоблюдение техники безопасности не являются основаниями для материальной ответственности.

По словам Верткова, согласно трудовому законодательству, денежные средства могут удерживаться только в случае погашения задолженности перед работодателем. Например, при неотработке выданного аванса или в случае, если сотрудник не вернул непотраченную часть командировочных.

Кроме того, работодатель имеет право лишить сотрудника премиальной части зарплаты за провинность.

Ранее сообщалось, что, согласно данным сервиса по поиску работы HeadHunter, в Удмуртии количество резюме выросло на 14% по отношению к прошлому месяцу.