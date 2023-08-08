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В Удмуртии организовали отдых для детей из подшефного района ЛНР

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В Удмуртии в рамках проекта «Дети Донбасса» организовали отдых для детей из подшефного Лутугинского района ЛНР.
В Удмуртии организовали отдых для детей из подшефного района ЛНР
  • Gettyimages.ru
  • © Anchiy

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Дети из семей участников СВО проходят в Ижевске оздоровление и реабилитацию на базе санатория-профилактория. Также предусмотрена культурно-развлекательная программа.

«Недавно мы вместе с благотворительным фондом «Право быть женщиной» уже встречали в Удмуртии ребят из Запорожской области. Впечатления у них остались самые приятные. Уверен, что так будет и в этот раз», — заявил Олег Гарин, депутат Госдумы от Удмуртии.

Ранее директор луганского цирка Дмитрий Касьян в беседе с URA.RU рассказал подробности о реконструкции учреждения.

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