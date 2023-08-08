В Удмуртии организовали отдых для детей из подшефного района ЛНР
- Gettyimages.ru
- © Anchiy
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Дети из семей участников СВО проходят в Ижевске оздоровление и реабилитацию на базе санатория-профилактория. Также предусмотрена культурно-развлекательная программа.
«Недавно мы вместе с благотворительным фондом «Право быть женщиной» уже встречали в Удмуртии ребят из Запорожской области. Впечатления у них остались самые приятные. Уверен, что так будет и в этот раз», — заявил Олег Гарин, депутат Госдумы от Удмуртии.
Ранее директор луганского цирка Дмитрий Касьян в беседе с URA.RU рассказал подробности о реконструкции учреждения.