Автоэксперт Кадаков прокомментировал идею с экспериментальной разметкой для соблюдения дистанции

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков прокомментировал сообщение о том, что оператор российских платных дорог «Автодор» намерен нанести в качестве теста экспериментальную разметку для соблюдения безопасной дистанции на некоторых участках скоростных трасс.

«Тут много нюансов. Лето — это одно, зима — другое, скользкая дорога — третье, сухая — четвёртая. Но тем не менее какие-то базовые вещи у людей будут в головах оставаться», — заявил Кадаков в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, введение подобной разметки является правильным решением.

Ранее газета «Известия» сообщила, что экспериментальную разметку нанесут на восьми участках трасс госкомпании с повышенным скоростным режимом — до 110 км/ч и до 130 км/ч.