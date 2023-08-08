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Автоэксперт Кадаков прокомментировал идею с экспериментальной разметкой для соблюдения дистанции

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Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков прокомментировал сообщение о том, что оператор российских платных дорог «Автодор» намерен нанести в качестве теста экспериментальную разметку для соблюдения безопасной дистанции на некоторых участках скоростных трасс.
Автоэксперт Кадаков прокомментировал идею с экспериментальной разметкой для соблюдения дистанции
  • Gettyimages.ru
  • © KhongkitWiriyachan

«Тут много нюансов. Лето — это одно, зима — другое, скользкая дорога — третье, сухая — четвёртая. Но тем не менее какие-то базовые вещи у людей будут в головах оставаться», — заявил Кадаков в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, введение подобной разметки является правильным решением.

Ранее газета «Известия» сообщила, что экспериментальную разметку нанесут на восьми участках трасс госкомпании с повышенным скоростным режимом — до 110 км/ч и до 130 км/ч.

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