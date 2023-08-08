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Подруга погибшей после наезда велосипеда в Москве сообщила о её осложнениях в больнице

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Ксения Старченко, погибшая в Москве после наезда на неё курьера на электровелосипеде, скончалась в больнице из-за осложнений, рассказала ИА REGNUM её подруга.
Подруга погибшей после наезда велосипеда в Москве сообщила о её осложнениях в больнице
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

«После операции у неё стали образовываться тромбы. Ей начали давать кроверазжижающие, и потом она перестала на связь выходить. Оказалось, что её в реанимацию перевели. Родственникам сказали, что там состояние продолжило ухудшаться, и Ксюша умерла», — объяснила девушка.

Ранее стало известно, что в Москве женщина получила тяжёлые травмы в результате наезда курьера на электровелосипеде, впоследствии она скончалась в медучреждении.

По данным прокуратуры, курьер после инцидента не оказал помощь женщине и скрылся с места происшествия.

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