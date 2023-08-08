У ТЦ в Екатеринбурге нашли потерявшуюся маленькую девочку
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на городское управление МВД.
«Ребёнок доставлен в дежурную часть отдела полиции №8. Сотрудники территориального ОВД устанавливают данные родителей», — заявили в полиции.
Законных представителей или граждан, располагающих сведениями о них, просят обратиться в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что пропавших под Екатеринбургом мать и дочь нашли в другом городе.