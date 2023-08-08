У ТЦ в Екатеринбурге нашли потерявшуюся маленькую девочку

У торгового центра «Академический» в Екатеринбурге нашли потерявшуюся маленькую девочку. Она не смогла сказать, где её родители.

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