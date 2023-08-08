Узнать больше

У ТЦ в Екатеринбурге нашли потерявшуюся маленькую девочку

Короткая ссылка
У торгового центра «Академический» в Екатеринбурге нашли потерявшуюся маленькую девочку. Она не смогла сказать, где её родители.
У ТЦ в Екатеринбурге нашли потерявшуюся маленькую девочку
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на городское управление МВД.

«Ребёнок доставлен в дежурную часть отдела полиции №8. Сотрудники территориального ОВД устанавливают данные родителей», — заявили в полиции.

Законных представителей или граждан, располагающих сведениями о них, просят обратиться в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что пропавших под Екатеринбургом мать и дочь нашли в другом городе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить