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Педиатр Шуляева посоветовала не загружать детей домашней работой по школьной программе в августе

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Врач-педиатр Института детской и взрослой неврологии и эпилепсии имени Святителя Луки, аллерголог-иммунолог Анна Шуляева рассказала, какие ошибки могут совершать родители в августе.
Педиатр Шуляева посоветовала не загружать детей домашней работой по школьной программе в августе
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что не стоит продумывать масштабную программу в конце лета. Как отметила эксперт, лучше всего, если досуг будет соответствовать интересам самих детей.

Ещё одной ошибкой Шуляева назвала чрезмерную загрузку ребёнка домашней работой по школьной программе. Оптимальными она считает занятия в спокойном режиме.

Также нежелательно быстро переходить с расслабленного режима дня к школьному режиму.

Ранее ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов рассказал, какие особенности могут быть при лечении детей.

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