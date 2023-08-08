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В Москве арестован водитель, сбивший насмерть ребёнка и скрывшийся с места ДТП

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Суд в Москве арестовал мужчину, который ранее сбил ребёнка и покинул место аварии.
В Москве арестован водитель, сбивший насмерть ребёнка и скрывшийся с места ДТП
  • РИА Новости

«Суд избрал в отношении 45-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 октября 2023 года», — сообщает прокуратура Москвы.

Мужчине предъявлено обвинение. Вину он признал частично. По словам водителя, он ехал на зелёный сигнал светофора, а «алкоголь употребил уже после дорожной аварии».

Авария произошла 6 августа. Водитель автомобиля Škoda, двигаясь по Кронштадтскому бульвару, сбил семилетнего ребёнка.

От полученных повреждений мальчик скончался на месте происшествия в автомобиле скорой медицинской помощи.

Ребёнок пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

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