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Бывшего директора шахты имени Мельникова Сахненко назначили мэром Лисичанска

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Бывший директор шахты им. Мельникова Эдуард Сахненко назначен на пост мэра Лисичанска.
Бывшего директора шахты имени Мельникова Сахненко назначили мэром Лисичанска
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

«Сегодня он провёл первое рабочее совещание с вице-премьером Республики Татарстан Евгением Варакиным, обозначив первоочередные задачи по решению проблем и вопросов, связанных с восстановлением инфраструктуры и жизнедеятельности Лисичанска», — говорится в сообщении правительства ЛНР.

Ранее начальник управления социальной политики Казани Ирина Смирнова рассказала о новом социальном проекте по сбору гуманитарной помощи «Казань рядом».

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