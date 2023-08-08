Бывшего директора шахты имени Мельникова Сахненко назначили мэром Лисичанска

Бывший директор шахты им. Мельникова Эдуард Сахненко назначен на пост мэра Лисичанска.

«Сегодня он провёл первое рабочее совещание с вице-премьером Республики Татарстан Евгением Варакиным, обозначив первоочередные задачи по решению проблем и вопросов, связанных с восстановлением инфраструктуры и жизнедеятельности Лисичанска», — говорится в сообщении правительства ЛНР.

Ранее начальник управления социальной политики Казани Ирина Смирнова рассказала о новом социальном проекте по сбору гуманитарной помощи «Казань рядом».