В Татарстане более 86 млрд рублей выделено на строительство и ремонт дорог в 2023 году

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артём Чукин в ходе брифинга сообщил, что на строительство и ремонт дорог в республике в текущем году выделили 86,8 млрд рублей, из них 8,2 млрд — заёмные средства.

Об этом информирует inkazan.ru.

Замминистра отметил, что средства в размере 8,2 млрд рублей в виде кредита поступили в качестве опережающего финансирования. Из них 5,2 млрд рублей направлены на финансирование проекта трассы Алексеевское — Альметьевск.

В прошлом году общий объём финансирования составлял 67,4 млрд рублей.

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» осуществляется в республике с 2017 года.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге отремонтируют девять автомагистралей общей протяжённостью 250 км.