В Татарстане более 86 млрд рублей выделено на строительство и ремонт дорог в 2023 году
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Об этом информирует inkazan.ru.
Замминистра отметил, что средства в размере 8,2 млрд рублей в виде кредита поступили в качестве опережающего финансирования. Из них 5,2 млрд рублей направлены на финансирование проекта трассы Алексеевское — Альметьевск.
В прошлом году общий объём финансирования составлял 67,4 млрд рублей.
Нацпроект «Безопасные качественные дороги» осуществляется в республике с 2017 года.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге отремонтируют девять автомагистралей общей протяжённостью 250 км.