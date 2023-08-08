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В Татарстане более 86 млрд рублей выделено на строительство и ремонт дорог в 2023 году

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Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артём Чукин в ходе брифинга сообщил, что на строительство и ремонт дорог в республике в текущем году выделили 86,8 млрд рублей, из них 8,2 млрд — заёмные средства.
В Татарстане более 86 млрд рублей выделено на строительство и ремонт дорог в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Nastasic

Об этом информирует inkazan.ru.

Замминистра отметил, что средства в размере 8,2 млрд рублей в виде кредита поступили в качестве опережающего финансирования. Из них 5,2 млрд рублей направлены на финансирование проекта трассы Алексеевское — Альметьевск.

В прошлом году общий объём финансирования составлял 67,4 млрд рублей.

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» осуществляется в республике с 2017 года.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге отремонтируют девять автомагистралей общей протяжённостью 250 км.

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