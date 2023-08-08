Врач Дорофеев посоветовал не забывать лекарства при выходе из дома в жару

Главный врач городской поликлиники №1 Новосибирска Сергей Дорофеев посоветовал избегать перегрева в жаркую погоду. По его словам, помогут головные уборы и светлая одежда. Также желательно перемещаться по улицам в тени.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт рекомендовал увеличить потребление воды, причём лучше всего подойдёт обычная питьевая вода или квас.

По словам Дорофеева, стоит отказаться от вредных привычек, особенно тем, у кого есть склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Людям с хроническими заболеваниями эксперт посоветовал не забывать лекарства при выходе из дома.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что не существует продуктов, способных действительно повысить настроение.