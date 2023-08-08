Врач Дорофеев посоветовал не забывать лекарства при выходе из дома в жару
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт рекомендовал увеличить потребление воды, причём лучше всего подойдёт обычная питьевая вода или квас.
По словам Дорофеева, стоит отказаться от вредных привычек, особенно тем, у кого есть склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Людям с хроническими заболеваниями эксперт посоветовал не забывать лекарства при выходе из дома.
Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что не существует продуктов, способных действительно повысить настроение.