Рабочий скончался после падения в люк глубиной десять метров на западе Москвы
- Gettyimages.ru
- © Stadtratte
«При проведении дорожных работ по адресу улица Косыгина, дом 28, строение 22 рабочий провалился в люк глубиной десять метров», — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
По словам собеседника агентства, от полученных при падении травм мужчина скончался.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего, сорвавшегося в шахту грузового лифта на улице Кедровой в Москве.
Дело возбуждено по статье о нарушении требований охраны труда, повлёкшем по неосторожности смерть человека.