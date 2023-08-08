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Рабочий скончался после падения в люк глубиной десять метров на западе Москвы

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На западе Москвы рабочий упал в люк глубиной десять метров при проведении дорожных работ у входа на канатную дорогу, мужчина скончался.
Рабочий скончался после падения в люк глубиной десять метров на западе Москвы
  • Gettyimages.ru
  • © Stadtratte

«При проведении дорожных работ по адресу улица Косыгина, дом 28, строение 22 рабочий провалился в люк глубиной десять метров», — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

По словам собеседника агентства, от полученных при падении травм мужчина скончался.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего, сорвавшегося в шахту грузового лифта на улице Кедровой в Москве.

Дело возбуждено по статье о нарушении требований охраны труда, повлёкшем по неосторожности смерть человека.

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