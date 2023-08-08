Москва сэкономила 16,6 млрд рублей за счёт экспертизы цен в госзакупках
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Об этом сообщает НСН.
Как рассказала Багреева, в первом полугодии специалисты выдали 1567 заключений, а заявленная сумма закупок превысила 668 млрд рублей.
Экспертизу начальной максимальной цены в столице департамент проводит совместно с Аналитическим центром города. Исключения — закупки по текущему ремонту, устройству пешеходных зон, ремонтно-реставрационным работам и др.
Ранее сообщалось, что 98 тыс. пользователей зарегистрировались на инвестпортале Москвы с момента его создания в 2014 году.