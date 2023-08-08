Москва сэкономила 16,6 млрд рублей за счёт экспертизы цен в госзакупках

За январь — июнь 2023 года Москва сэкономила 16,6 млрд рублей благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров), которые заключаются в системе госзакупок, заявила глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Об этом сообщает НСН.

Как рассказала Багреева, в первом полугодии специалисты выдали 1567 заключений, а заявленная сумма закупок превысила 668 млрд рублей.

Экспертизу начальной максимальной цены в столице департамент проводит совместно с Аналитическим центром города. Исключения — закупки по текущему ремонту, устройству пешеходных зон, ремонтно-реставрационным работам и др.

Ранее сообщалось, что 98 тыс. пользователей зарегистрировались на инвестпортале Москвы с момента его создания в 2014 году.