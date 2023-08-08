В технополисе «Москва» разработали первые в России цифровые насосы-дозаторы
Об этом сообщает НСН.
По словам Овчинского, это инновационное и высокотехнологичное решение, которое полностью реализовано на отечественной электронно-компонентной базе.
Такие изделия используются в производстве напитков, лекарств, нефтепродуктов.
Ранее сообщалось, что компания «Оксикор» из особой экономической зоны «Технополис Москва» разработала первый российский мембранный оксигенатор — аппарат искусственного насыщения крови кислородом, старт производства которого намечен на начало осени 2023 года.