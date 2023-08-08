В технополисе «Москва» разработали первые в России цифровые насосы-дозаторы

Столичная научно-производственная компания, расположенная в ОЭЗ «Технополис Москва», разработала первые в России высокоточные цифровые насосы-дозаторы, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Об этом сообщает НСН.

По словам Овчинского, это инновационное и высокотехнологичное решение, которое полностью реализовано на отечественной электронно-компонентной базе.

Такие изделия используются в производстве напитков, лекарств, нефтепродуктов.

Ранее сообщалось, что компания «Оксикор» из особой экономической зоны «Технополис Москва» разработала первый российский мембранный оксигенатор — аппарат искусственного насыщения крови кислородом, старт производства которого намечен на начало осени 2023 года.