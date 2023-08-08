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Собянин назвал главные проекты новой индустриализации Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин перечислил главные проекты индустриализации столицы.
Собянин назвал главные проекты новой индустриализации Москвы
  • Gettyimages.ru
  • © Sigrid Gombert

Об этом сообщает НСН со ссылкой на блог Собянина.

По словам мэра, с 2018 года в городе начали активно развиваться индустрия, промышленность, новые технологии, наука.

«За последние пять лет мы нарастили свою экономику на 12%, что по большому счёту в два раза больше, чем в среднем по России, и обеспечили двукратный рост инвестиций», — отметил Собянин.

Как напомнил мэр, число работающих в промышленности достигло 700 тыс.

«Москвичи работают на промышленных предприятиях. И рост производства за пять лет вырос в два раза. Это гигантские темпы для любого города, и мало кому это удавалось», — сказал он.

Собянин также подчеркнул, что у столицы есть потенциал и специалисты, что привлекает инвесторов.

Ранее сообщалось, что компания «Оксикор» из особой экономической зоны «Технополис Москва» разработала первый российский мембранный оксигенатор — аппарат искусственного насыщения крови кислородом, старт производства которого намечен на начало осени 2023 года.

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