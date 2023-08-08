Межрегиональный турнир для пожарных пройдёт 12 августа в Тобольске

В Тобольске 12 августа пройдёт турнир «Пожарная тяга. Сибирский характер» для спасателей из ХМАО, ЯНАО, Челябинской и Тюменской областей.

РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал информационного центра регионального правительства. В состязании примут участие 30 сотрудников региональных пожарных частей. Также в рамках мероприятия запланированы спортивные состязания, фаер-шоу, выставка пожарной техники. Ранее сообщалось, что в Тюменской области в июле состоялось первое Всероссийское соревнование по спортивному программированию среди студентов — «Кубок будущего».