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Межрегиональный турнир для пожарных пройдёт 12 августа в Тобольске

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В Тобольске 12 августа пройдёт турнир «Пожарная тяга. Сибирский характер» для спасателей из ХМАО, ЯНАО, Челябинской и Тюменской областей.
Межрегиональный турнир для пожарных пройдёт 12 августа в Тобольске
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал информационного центра регионального правительства.

В состязании примут участие 30 сотрудников региональных пожарных частей.

Также в рамках мероприятия запланированы спортивные состязания, фаер-шоу, выставка пожарной техники.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области в июле состоялось первое Всероссийское соревнование по спортивному программированию среди студентов — «Кубок будущего».

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