СК возбудил дело против религиозного деятеля Сипко по факту распространения фейков об СВО
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Москве.
Отмечается, что дело возбуждено Кунцевским межрайонным следственным отделом.
По информации СК, в марте 2022 года Сипко разместил в открытом доступе видеоролик, в котором содержится ложная информация о действиях российской армии против мирного населения Украины.
Ранее СК возбудил уголовное дело против украинской журналистки Янины Соколовской за распространение фейковой информации о российских войсках.