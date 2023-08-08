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СК возбудил дело против религиозного деятеля Сипко по факту распространения фейков об СВО

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Следственный комитет России возбудил дело против религиозного деятеля Юрия Сипко по факту распространения фейков о специальной военной операции (СВО).
СК возбудил дело против религиозного деятеля Сипко по факту распространения фейков об СВО
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Москве.

Отмечается, что дело возбуждено Кунцевским межрайонным следственным отделом.

По информации СК, в марте 2022 года Сипко разместил в открытом доступе видеоролик, в котором содержится ложная информация о действиях российской армии против мирного населения Украины.

Ранее СК возбудил уголовное дело против украинской журналистки Янины Соколовской за распространение фейковой информации о российских войсках.

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