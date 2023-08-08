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В Москве утвердили проект реорганизации территории бывшего Кунцевского комбината

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что городские власти утвердили проект планировки территории в рамках проекта по реорганизации бывшего Кунцевского комбината.
В Москве утвердили проект реорганизации территории бывшего Кунцевского комбината

Об этом информирует НСН.

На участке возведут более 600 тыс. кв. м недвижимости, отметил вице-мэр.

Также специалисты реконструируют общегородскую магистральную улицу Молодогвардейскую, проведут мероприятия по благоустройству внутриквартальных проездов.

Договор о комплексном развитии участка был заключён в 2021 году.

Инвестиции в развитие проекта составят более 100 млрд рублей, а ежегодный бюджет оценивается в 567 млн рублей, заключил Ефимов.

Ранее Владимир Ефимов рассказал о реорганизации двух неэффективно используемых участков на северо-востоке столицы по программе комплексного развития территорий (КРТ).

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