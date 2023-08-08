В Москве утвердили проект реорганизации территории бывшего Кунцевского комбината
Об этом информирует НСН.
На участке возведут более 600 тыс. кв. м недвижимости, отметил вице-мэр.
Также специалисты реконструируют общегородскую магистральную улицу Молодогвардейскую, проведут мероприятия по благоустройству внутриквартальных проездов.
Договор о комплексном развитии участка был заключён в 2021 году.
Инвестиции в развитие проекта составят более 100 млрд рублей, а ежегодный бюджет оценивается в 567 млн рублей, заключил Ефимов.
Ранее Владимир Ефимов рассказал о реорганизации двух неэффективно используемых участков на северо-востоке столицы по программе комплексного развития территорий (КРТ).