В Москве впервые состоится Всероссийский форум среднего профессионального образования
Об этом сообщает НСН.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в рамках форума запланировано 25 мероприятий. По её словам, в панельных дискуссиях и лекциях выступят свыше ста экспертов, среди них специалисты из России, СНГ и стран Азии.
Ракова отметила, что столичные власти видят рост интереса к обучению в колледжах, а также заключают соглашения с крупными предприятиями на трудоустройство выпускников.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в текущем учебном году на портале mos.ru запустили семь электронных услуг для выпускников.