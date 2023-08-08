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В Москве впервые состоится Всероссийский форум среднего профессионального образования

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В рамках Московского урбанистического форума (МУФ) впервые состоится Всероссийский форум среднего профессионального образования. Форум пройдёт в Гостином Дворе 17—18 августа.
В Москве впервые состоится Всероссийский форум среднего профессионального образования

Об этом сообщает НСН.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в рамках форума запланировано 25 мероприятий. По её словам, в панельных дискуссиях и лекциях выступят свыше ста экспертов, среди них специалисты из России, СНГ и стран Азии.

Ракова отметила, что столичные власти видят рост интереса к обучению в колледжах, а также заключают соглашения с крупными предприятиями на трудоустройство выпускников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в текущем учебном году на портале mos.ru запустили семь электронных услуг для выпускников.

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