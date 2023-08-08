В Петербурге ввели почти 500 тысяч квадратных метров жилья по итогам июля
- Gettyimages.ru
- © Walter Bibikow
Об этом сообщает Агентство Бизнес Новостей.
За месяц в городе построено 119 домов, что в десять раз больше, чем в июле 2022-го.
При этом объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) введено на 2% меньше, чем в июле прошлого года: 87 домов против 89.
Лидерами по вводу жилой недвижимости стали Красносельский, Выборгский и Приморский районы.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в двух районах Западного и Северо-Западного административных округов Москвы построят две школы, детский сад, а также образовательный комплекс.