В Петербурге ввели почти 500 тысяч квадратных метров жилья по итогам июля

В Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию 448 770 кв. м жилой недвижимости в июле 2023 года. Это на 75% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Агентство Бизнес Новостей.

За месяц в городе построено 119 домов, что в десять раз больше, чем в июле 2022-го.

При этом объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) введено на 2% меньше, чем в июле прошлого года: 87 домов против 89.

Лидерами по вводу жилой недвижимости стали Красносельский, Выборгский и Приморский районы.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в двух районах Западного и Северо-Западного административных округов Москвы построят две школы, детский сад, а также образовательный комплекс.