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В Волгограде женщину задержали после гибели девятимесячного сына, оставленного без еды

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В Волгограде 24-летнюю женщину задержали после гибели её девятимесячного сына, оставленного в квартире без еды и воды.
В Волгограде женщину задержали после гибели девятимесячного сына, оставленного без еды
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба следственного управления СК России по Волгоградской области.

По версии СК, 3 августа женщина оставила ребёнка в квартире, а сама ушла, заперев входную дверь на ключ.

Отмечается, что ребёнок был лишён жизненно необходимого ухода, а также воды и еды, в результате чего он скончался. Тело ребёнка нашла бабушка 7 августа.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России «Убийство малолетнего». 

Местонахождение фигурантки определили полицейские в Красноармейском районе Волгограда. Она задержана, следствие намерено ходатайствовать о её аресте. Также перед органами опеки инициирован вопрос об изъятии у фигурантки двоих детей и о лишении её родительских прав.

Ранее в Белгороде 42-летнему мужчине предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве 15-летней школьницы.

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