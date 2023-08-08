Онколог Истомин посоветовал обследоваться в случае беспричинного снижения веса
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Зачастую онкологические заболевания протекают бессимптомно, поэтому особенно важно прислушиваться к себе, чтобы не упустить время, необходимое для лечения, поделился врач в беседе с Тульской службой новостей.
В первую очередь на болезнь может указывать чувство слабости, которое остаётся даже после отдыха. Должно настораживать и беспричинное снижение веса при неизменном рационе и образе жизни, отметил онколог.
По словам врача, при раке лёгких у курильщиков меняется характер кашля, а при раке желудка характерно изменение аппетита, вкусовых привычек.
Даже при слабых и неочевидных симптомах следует обращаться к врачу, заключил Истомин.
Ранее НСН со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, что в столице расширили проект по психологическому сопровождению страдающих онкологией пациентов и их близких. Специалисты Московской службы онкопсихологов осуществляют приём в семи городских медучреждениях.