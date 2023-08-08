Онколог Истомин посоветовал обследоваться в случае беспричинного снижения веса

Главный врач Тульского онкологического диспансера Дмитрий Истомин назвал настораживающие симптомы, при которых стоит пройти медицинское обследование.

Зачастую онкологические заболевания протекают бессимптомно, поэтому особенно важно прислушиваться к себе, чтобы не упустить время, необходимое для лечения, поделился врач в беседе с Тульской службой новостей.

В первую очередь на болезнь может указывать чувство слабости, которое остаётся даже после отдыха. Должно настораживать и беспричинное снижение веса при неизменном рационе и образе жизни, отметил онколог.

По словам врача, при раке лёгких у курильщиков меняется характер кашля, а при раке желудка характерно изменение аппетита, вкусовых привычек.

Даже при слабых и неочевидных симптомах следует обращаться к врачу, заключил Истомин.

Ранее НСН со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, что в столице расширили проект по психологическому сопровождению страдающих онкологией пациентов и их близких. Специалисты Московской службы онкопсихологов осуществляют приём в семи городских медучреждениях.