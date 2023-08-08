Врач Герасименко посоветовала не есть собранные у трасс грибы во избежание отравления

Врач-гастроэнтеролог телемедицинского сервиса «Доктис» Наталья Герасименко напомнила, что грибы нельзя собирать в местах, где земля загрязнена химикатами, а также вблизи оживлённых трасс.

Любые грибы в процессе своего роста могут накапливать токсины из окружающей среды, объяснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

«Если грибы собраны в местах, где почва может быть заражена пестицидами, гербицидами или радионуклидами, их употребление может быть опасным», — отметила Герасименко.

Также, по её словам, грибы, собранные возле автотрасс, аэропортов, шахт или рудников, могут содержать вредные элементы, а их употребление может вызвать интоксикацию.

Врач посоветовала не покупать грибы с рук вдоль дороги, где много вредных выхлопов. Лучше приобретать грибы в проверенных точках продаж, заключила она.

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