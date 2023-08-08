Узнать больше

Врач Герасименко посоветовала не есть собранные у трасс грибы во избежание отравления

Короткая ссылка
Врач-гастроэнтеролог телемедицинского сервиса «Доктис» Наталья Герасименко напомнила, что грибы нельзя собирать в местах, где земля загрязнена химикатами, а также вблизи оживлённых трасс.
Врач Герасименко посоветовала не есть собранные у трасс грибы во избежание отравления
  • Gettyimages.ru
  • © Wirestock

Любые грибы в процессе своего роста могут накапливать токсины из окружающей среды, объяснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

«Если грибы собраны в местах, где почва может быть заражена пестицидами, гербицидами или радионуклидами, их употребление может быть опасным», — отметила Герасименко.

Также, по её словам, грибы, собранные возле автотрасс, аэропортов, шахт или рудников, могут содержать вредные элементы, а их употребление может вызвать интоксикацию.

Врач посоветовала не покупать грибы с рук вдоль дороги, где много вредных выхлопов. Лучше приобретать грибы в проверенных точках продаж, заключила она.

Ранее доцент кафедры ботаники и прикладной биологии Государственного университета просвещения, кандидат педагогических наук Роман Опарин рассказал о правилах сбора трав.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить