Юрист Нечаева назвала нормы закона, регламентирующие условия работы в жару

Эксперт по трудовому праву, юрист онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru Татьяна Нечаева напомнила, что в период жаркой погоды работодатель обязан обеспечить сотрудникам комфортные условия труда.

Максимальная температура, при которой можно работать в помещении, по СанПиН, не должна превышать +28 °С, сообщила она в интервью газете «Известия».

При невозможности обеспечить установленные правилами условия труда до марта 2021 года работодатель должен был сокращать рабочее время при повышении температуры: до +29 °С на два часа, при +30,5 °С — на четыре часа.

Однако согласно новому постановлению СанПиН 1.2.3685-21 работодатель предоставляет сотрудникам дополнительные оплачиваемые перерывы или отстраняет их от работы с сохранением двух третей от среднего заработка, отметила Нечаева.

«Тем не менее Роспотребнадзор оставляет рекомендацию для работодателей по сокращению продолжительности рабочего дня в условиях некомфортной температуры, поэтому работодатель может принять и такое решение», — подытожила юрист.

Ранее адвокат Виталий Ревзин рассказал об обязанностях работодателей перед сотрудниками во время жары.