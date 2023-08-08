Россияне назвали причины, помешавшие им полноценно отдохнуть этим летом
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Об этом пишет газета «Известия».
Так, 39% респондентов заявили, что на отдыхе так и не смогли полноценно расслабиться. Каждый четвёртый (28%) отметил недостаточное количество отпускных дней.
Отдых россиянам портят переживания за работу (19%), плохая погода (18%), напряжение из-за совместного отдыха с родственниками (17%), опасения за свою безопасность во время путешествия (16%) и языковой барьер (10%).
В ряду самых распространённых страхов на отдыхе опрошенные назвали потерю багажа или кражу личных вещей (51%), потерю важных документов и банковской карты (42%), болезнь или отравление местной пищей (41%).
Ранее, по сообщению НСН, ВЦИОМ выяснил, что россияне чаще всего боятся высоты и змей.