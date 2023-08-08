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Россияне назвали причины, помешавшие им полноценно отдохнуть этим летом

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В ходе исследования, проведённого «Группой Ренессанс Страхование» (MOEX: RENI) и OZON Travel, более трети россиян (42%) заявили, что за первые два месяца лета им не удалось полноценно отдохнуть. Респонденты также назвали причины, помешавшие их отдыху.
Россияне назвали причины, помешавшие им полноценно отдохнуть этим летом
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

Об этом пишет газета «Известия».

Так, 39% респондентов заявили, что на отдыхе так и не смогли полноценно расслабиться. Каждый четвёртый (28%) отметил недостаточное количество отпускных дней.

Отдых россиянам портят переживания за работу (19%), плохая погода (18%), напряжение из-за совместного отдыха с родственниками (17%), опасения за свою безопасность во время путешествия (16%) и языковой барьер (10%).

В ряду самых распространённых страхов на отдыхе опрошенные назвали потерю багажа или кражу личных вещей (51%), потерю важных документов и банковской карты (42%), болезнь или отравление местной пищей (41%).

Ранее, по сообщению НСН, ВЦИОМ выяснил, что россияне чаще всего боятся высоты и змей.

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