Продажи электромобилей в Челябинской области выросли на 453% в 2023 году
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Об этом сообщает URA.RU.
В «Авито Авто» добавили, что больше всего в регионе покупали модель Nissan Leaf за 700 тыс. рублей. На неё пришлось 21,4% от всех продаж подержанных электромобилей.
Стоимость самого дорогого автомобиля китайского Hongqi составила 8,3 млн рублей.
При этом доля электромобилей в продажах невелика (0,6%).
Ранее сообщалось, что в Ставрополе прошла церемония открытия станции для зарядки электромобилей. Её мощность составляет 150 кВт. На полную зарядку на расстояние 300 км потребуется 15—20 минут.