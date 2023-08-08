Продажи электромобилей в Челябинской области выросли на 453% в 2023 году

В «Авито Авто» заявили, что продажи электромобилей в Челябинской области в апреле — июне 2023 года выросли на 453% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Об этом сообщает URA.RU.

В «Авито Авто» добавили, что больше всего в регионе покупали модель Nissan Leaf за 700 тыс. рублей. На неё пришлось 21,4% от всех продаж подержанных электромобилей.

Стоимость самого дорогого автомобиля китайского Hongqi составила 8,3 млн рублей.

При этом доля электромобилей в продажах невелика (0,6%).

Ранее сообщалось, что в Ставрополе прошла церемония открытия станции для зарядки электромобилей. Её мощность составляет 150 кВт. На полную зарядку на расстояние 300 км потребуется 15—20 минут.