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Продажи электромобилей в Челябинской области выросли на 453% в 2023 году

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В «Авито Авто» заявили, что продажи электромобилей в Челябинской области в апреле — июне 2023 года выросли на 453% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Продажи электромобилей в Челябинской области выросли на 453% в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

В «Авито Авто» добавили, что больше всего в регионе покупали модель Nissan Leaf за 700 тыс. рублей. На неё пришлось 21,4% от всех продаж подержанных электромобилей. 

Стоимость самого дорогого автомобиля китайского Hongqi составила 8,3 млн рублей.

При этом доля электромобилей в продажах невелика (0,6%).

Ранее сообщалось, что в Ставрополе прошла церемония открытия станции для зарядки электромобилей. Её мощность составляет 150 кВт. На полную зарядку на расстояние 300 км потребуется 15—20 минут.

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