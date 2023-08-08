В России выросли продажи обручальных колец на 4% в 2023 году

Согласно результатам исследования, в России продажи обручальных колец выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает «Газета.Ru», в аналитическом центре SOKOLOV изучили продажи обручальных колец в разных регионах России с января по июнь 2023 года.

На 1 тыс. жителей Москвы приходится три покупки обручальных колец. Средняя цена в столице составила 11 877 рублей.

В Тюмени этот показатель составляет 2,8, а средний чек — 10 372 рубля. Это на 2% меньше, чем по стране.

В Екатеринбурге и Ярославле «обручальный индекс» составил 2,5. Средний чек в Екатеринбурге — 11 644 рубля, а в Ярославле — 10 372 рубля.

Кроме того, обручальные кольца из золота покупали чаще всего, на них приходится 65% продаж.

Ранее аналитический центр SOKOLOV сообщил, что с начала 2023 года россияне потратили на ювелирные украшения более 141,6 млрд рублей. Это на 1,2% выше показателей аналогичного периода прошлого года.