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В России выросли продажи обручальных колец на 4% в 2023 году

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Согласно результатам исследования, в России продажи обручальных колец выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В России выросли продажи обручальных колец на 4% в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Как сообщает «Газета.Ru», в аналитическом центре SOKOLOV изучили продажи обручальных колец в разных регионах России с января по июнь 2023 года.

На 1 тыс. жителей Москвы приходится три покупки обручальных колец. Средняя цена в столице составила 11 877 рублей.

В Тюмени этот показатель составляет 2,8, а средний чек — 10 372 рубля. Это на 2% меньше, чем по стране.

В Екатеринбурге и Ярославле «обручальный индекс» составил 2,5. Средний чек в Екатеринбурге — 11 644 рубля, а в Ярославле — 10 372 рубля.

Кроме того, обручальные кольца из золота покупали чаще всего, на них приходится 65% продаж.

Ранее аналитический центр SOKOLOV сообщил, что с начала 2023 года россияне потратили на ювелирные украшения более 141,6 млрд рублей. Это на 1,2% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

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