Психолог Ткаченко объяснила, что терапия помогает человеку справиться со стрессом

Психолог ЦКБ управления делами президента России Галина Ткаченко рассказала, что психологическая терапия иногда бывает необходима здоровым людям.

«Даже у сильных, абсолютно здоровых людей периодически бывают жизненные кризисы. Чтобы преодолеть всё это, им необходим специалист. Потому что психолог знает, как вывести человека из стресса с наименьшими повреждениями психики», — рассказала Ткаченко в беседе с «Москвой 24».

По её словам, человека, попавшего в непростую жизненную ситуацию, можно сравнить с заблудившимся в лесу. Психолог помогает разобраться в проблеме, принять верное решение.

Она также отметила, что краткосрочная терапия не всегда может решить глубинные проблемы. В некоторых случаях человеку может понадобиться более длительный период времени для устранения бессознательных проблем, мешающих жить качественно.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения финансового университета при правительстве России, кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.