Оренбургская область примет финал Всероссийской робототехнической олимпиады — 2024

Финал Всероссийской робототехнической олимпиады состоится в Оренбургской области летом 2024 года.

Об этом сообщает RIA56.

«Весной у нас состоялся первый региональный чемпионат по спортивному программированию и робототехнике, в котором участвовали почти три тысячи человек. Поэтому летом следующего года нам доверено право провести у себя финал Всероссийской олимпиады — созданная в регионе база позволяет организовать событие на высшем уровне», — заявил губернатор Денис Паслер.

Школьники и студенты представят свои достижения в инженерно-технической области. Им также предстоит решать практические задачи.

Кроме того, запланирована деловая программа.

Ранее сообщалось, что команда школьников из Ямало-Ненецкого автономного округа представит Россию на чемпионате мира по робототехнике в Индии.