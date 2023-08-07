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В медучреждениях Кубани установили по нацпроекту более 150 единиц оборудования за пять лет

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В медучреждениях Краснодарского края установили свыше 150 единиц оборудования за пять лет. Закупки проходили в рамках региональной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями нацпроекта «Здравоохранение».
В медучреждениях Кубани установили по нацпроекту более 150 единиц оборудования за пять лет
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Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«За время реализации проекта — с 2019 года — поставили более 150 единиц медоборудования, в том числе 25 «тяжёлого». Часть из них передали в региональные и первичные сосудистые центры», — заявил глава регионального Минздрава Евгений Филиппов.

Ранее НСН сообщала, что 42 столичные поликлиники участвуют в проекте «Школа здоровья».

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