В медучреждениях Кубани установили по нацпроекту более 150 единиц оборудования за пять лет

В медучреждениях Краснодарского края установили свыше 150 единиц оборудования за пять лет. Закупки проходили в рамках региональной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями нацпроекта «Здравоохранение».

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