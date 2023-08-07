Скончался директор предприятия-разработчика метанового ракетного двигателя Сергей Ковалёв

Скончался директор Конструкторского бюро химавтоматики, производящего и разработавшего первый в России метановый двигатель для ракет, кандидат технических наук Сергей Ковалёв.

Об этом сообщает сайт «Роскосмоса».

В официальном сообщении отмечается, что под руководством Ковалёва на предприятии была начата огневая отработка кислородно-керосинового двигателя РД-0124МС для второй ступени ракеты «Союз-5», а также сборка первого экземпляра кислородно-метанового двигателя для ракет.

«Успешно начаты крупные инвестиционные проекты по модернизации производства», — указывается в сообщении.

Уточняется, что за свои заслуги в развитии ракетно-космической промышленности учёный был награждён знаком Федерального космического агентства «За обеспечение космических стартов», медалью Министерства обороны России «За трудовую доблесть», благодарностью президента России.

Ранее «Роскосмос» сообщил об успешном проведении научно-производственным объединением «Энергомаш» испытания ракетного двигателя РД-191 для ракет «Ангара».

Также глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов рассказал, что Африка проявляет большой интерес к системе глобального мониторинга Земли «Грифон». В свою очередь, Россия выразила готовность к сотрудничеству в этой отрасли.