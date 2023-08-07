Узнать больше

Премьер Чечни Хучиев: аэропорт в Мариуполе может быть восстановлен

Короткая ссылка
Аэропорт в Мариуполе может быть восстановлен.
Премьер Чечни Хучиев: аэропорт в Мариуполе может быть восстановлен
  • РИА Новости

Об этом в интервью военкору RT Владу Андрице рассказал премьер Чечни Муслим Хучиев.

«Чтобы развить экономику, инвестиционную составляющую, туризм, нужно иметь хорошие воздушные ворота», — заявил он.

По словам Хучиева, у Чечни есть опыт восстановления транспортной инфраструктуры, который будет полезен ДНР.

Ранее стало известно, что очередная группа добровольцев вылетела из Чечни в зону спецоперации, предварительно пройдя подготовку на базе Российского университета спецназа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить