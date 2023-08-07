Премьер Чечни Хучиев: аэропорт в Мариуполе может быть восстановлен
- РИА Новости
Об этом в интервью военкору RT Владу Андрице рассказал премьер Чечни Муслим Хучиев.
«Чтобы развить экономику, инвестиционную составляющую, туризм, нужно иметь хорошие воздушные ворота», — заявил он.
По словам Хучиева, у Чечни есть опыт восстановления транспортной инфраструктуры, который будет полезен ДНР.
Ранее стало известно, что очередная группа добровольцев вылетела из Чечни в зону спецоперации, предварительно пройдя подготовку на базе Российского университета спецназа.