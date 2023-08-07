В подмосковной Истре возбудили уголовное дело после отравления шести человек в отеле

Уголовное дело возбудили по факту отравления шести человек в отеле, который находится в Истринском городском округе.

Об этом сообщил Telegram-канал ГСУСК России по Московской области.

«По результатам проведённой доследственной проверки по факту отравления постояльцев одного из отелей следователем следственного отдела по г. Истра возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 238 УК России)», — говорится в заявлении ведомства.

Следователи и криминалисты на текущий момент продолжают работу на месте происшествия для установления обстоятельств. Также проводятся допросы сотрудников отеля, а Роспотребнадзор изъял образцы еды.

Ранее сообщалось, что суд Екатеринбурга приговорил шесть фигурантов уголовного дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем к лишению свободы на сроки от 5,5 до 6,5 года.