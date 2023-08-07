В Москве прошла встреча замминистра обороны России Фомина с генсеком ОДКБ

Заместитель министра обороны России Александр Фомин встретился в Москве с генеральным секретарём Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетовым.

В рамках обсуждения были затронуты вопросы совершенствования нормативной правовой базы региональной международной организации.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам военного сотрудничества, совершенствования нормативной правовой базы в рамках организации», — уточнили в Минобороны России.

Ранее директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян заявил, что ОДКБ готова вернуться к обсуждению вопроса о развёртывании наблюдательной миссии на границе Армении и Азербайджана.

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не следует рассматривать Организацию Договора о коллективной безопасности в качестве противостоящего кому-либо блока.