В Кургане перед судом предстанет обвиняемый в осквернении Вечного огня

В Кургане передано в суд уголовное дело против мужчины, обвиняемого в осквернении Вечного огня.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального управления СК России.

В марте мужчина, гражданин иностранного государства, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прикурил сигарету от Вечного огня и совершил другие оскверняющие действия. Это было зафиксировано на камеру видеонаблюдения на фасаде одного из близлежащих зданий.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Республики Крым вынес приговор мужчине по делу об осквернении воинского мемориала в Феодосии.