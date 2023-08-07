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Открыт приём заявок на конкурс «Лучшие практики наставничества — 2023»

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Начался приём заявок на всероссийский этап конкурса «Лучшие практики наставничества», который проходит с 7 августа по 1 октября в рамках нацпроекта «Производительность труда».
Открыт приём заявок на конкурс «Лучшие практики наставничества — 2023»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на Минэкономразвития.

«В пятый раз мы проводим конкурс, чтобы мотивировать компании активно работать с молодыми сотрудниками, выявлять лучшие практики, обеспечивать их тиражирование», — заявил замглавы ведомства Мурат Керефов.

Победителей определят в номинациях «Прорывные технологии повышения производительности труда», «Профессиональное развитие молодёжи», «Цифровые инновации на предприятии».

Ранее НСН сообщала, что победителей конкурса «Лучшие практики наставничества Москвы — 2023» наградят 25 августа на специальном бизнес-дне Московского урбанистического форума.

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