Открыт приём заявок на конкурс «Лучшие практики наставничества — 2023»
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на Минэкономразвития.
«В пятый раз мы проводим конкурс, чтобы мотивировать компании активно работать с молодыми сотрудниками, выявлять лучшие практики, обеспечивать их тиражирование», — заявил замглавы ведомства Мурат Керефов.
Победителей определят в номинациях «Прорывные технологии повышения производительности труда», «Профессиональное развитие молодёжи», «Цифровые инновации на предприятии».
Ранее НСН сообщала, что победителей конкурса «Лучшие практики наставничества Москвы — 2023» наградят 25 августа на специальном бизнес-дне Московского урбанистического форума.