Открыт приём заявок на конкурс «Лучшие практики наставничества — 2023»

Начался приём заявок на всероссийский этап конкурса «Лучшие практики наставничества», который проходит с 7 августа по 1 октября в рамках нацпроекта «Производительность труда».

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